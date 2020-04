Guten Morgen! In China ist die Wirtschaftsleistung zum ersten Mal seit Beginn der Aufzeichnungen vor 28 Jahren geschrumpft. Unterdessen setzt US-Präsident Trump alles daran, ähnliche Entwicklungen in den USA zu vermeiden und plant Lockerungen in drei Phasen, die in einigen Bundesstaaten bereits heute umgesetzt werden könnten. Auch in Deutschland unterscheiden sich Timing und Maßnahmen von Bundesland zu Bundesland, die Zeit hat eine Übersicht zusammengestellt , wo was in den nächsten Wochen möglich oder untersagt ist. Eins ist sicher: Wir alle müssen an einem neuen Normal arbeiten. Unverändert bleibt allein: unser Newsletter vor 9.