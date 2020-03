© Fotolia

Guten Morgen aus Frankfurt. Die erste Woche im Ausnahmezustand liegt so gut wie hinter uns - wie viele noch kommen werden ist unklar. Vielleicht sollte man sich in diesen Zeiten auf die positiven Aspekte der Krise besinnen: Die Arbeit im Home Office erlebt eine bislang nicht dagewesene Wertschätzung, die Digitalisierung der Arbeitswelt und des Unterrichts macht Riesenfortschritte, Nachbarschaftshilfe blüht auf. Mein schönstes Erlebnis in dieser Woche war, als mein Sohn sagte: "Ich freu' mich, dass ich jetzt mehr Zeit mit meinen Eltern hab'." In diesem Sinne: Bleiben Sie zuversichtlich, kommen Sie gut ins Wochenende und vor allem: Bleiben Sie gesund.