Auf dem akademischen Weg so früh so weit gekommen zu sein, entsprang einer Kombination aus Intelligenz, Entschlossenheit und Geschwindigkeit. Die junge Rufina hatte es bereits im Gymnasium eilig und übersprang zwei Klassen. Das Abitur bestand sie mit Note 1,1 und entschied sich danach für ein BWL-Studium mit Schwerpunkt "Internationales Management". Den Bachelor-Abschluss machte Fingerhut nach vier Semestern, erneut in Rekord-Tempo – obwohl sie als studentische Hilfskraft an der Uni und als Werkstudentin bei Payback arbeitete. Daneben engagierte sich die junge Frau als Studienbotschafterin ihrer Hochschule und als Präsidiumsmitglied des Alumnivereins Deutsch-Russisches Jugendparlament. Als sie dann 2014 ihr Masterzeugnis erhielt, gehörte sie zu den jüngsten Masterstudenten in ganz Deutschland.



Bewerbung für 2022 läuft Stiftung spreise für 2021 werden am 13. Oktober dieses Jahres in Frankfurt vergeben. Derweil hat die Ausschreibung für 2022 bereits begonnen. Einsendeschluss für Bewerbungen ist der 30. September 2021. Es wird ein Preisgeld von mindestens 15000 Euro ausgezahlt. Wiederum sind zwei Kategorien geöffnet: Das Stipendium trägt zur Finanzierung eines branchenbezogenen Studiums oder entsprechender Aus-/Weiterbildung bei, Kandidaten dürfen nicht älter als 30 Jahre sein. Der Förderpreis zeichnet herausragende Forschungs- und Projektarbeiten aus der beruflichen Praxis sowie akademische Abschlussarbeiten aus (Kandidaten: maximal 32 Jahre).



Bewerbungen bitte an:



HORIZONT - Stiftung

Martina Vollmöller

Mainzer Landstraße 251

60326 Frankfurt am Main

Tel: 069-7595-1602

E-Mail: martina.vollmoeller@dfv.de



Schon während ihres Promotionsstudiums an der Universität Köln war es Fingerhut wichtig, "meine Forschungsarbeit mit der Praxis zu verbinden". Das behält sie bis heute bei. Deshalb tritt die junge Managerin bei Science-Slam-Veranstaltungen auf, wo Experten ihre Erkenntnisse dem Publikum näherbringen. Rufina Fingerhut erzählt dann, warum "es smart ist, mit dem Smartphone zu bezahlen". Ein Thema, mit dem sie sich gerade intensiv zu beschäftigen begann, als sie im Januar 2015 in der Alten Oper als eine von vier Preisträgern der

Horizont

-

Stiftung

belobigt wurde. Damals bekamen Telekom-Chef Timotheus Höttges, Axel-Springer-Managerin Donata Hopfen und Syzygy-Chef Marco Seiler den

Horizont

-Award, Oliver Samwer hielt die Keynote. "Auf einer Bühne zu stehen und ausgezeichnet zu werden, während solche Größen der Wirtschaft im Publikum sitzen, war eine große Ehre", sagt sie.







Die Auszeichnung habe Fingerhut in ihrem Promotionsvorhaben gestärkt, das Preisgeld in Höhe von 5000 Euro empfand sie als "eine große finanzielle Hilfe". So war es ihr möglich, an zahlreichen internationalen Fachkonferenzen teilzunehmen und ein Auslandssemester an der University of Michigan/USA zu absolvieren. "Ich habe ein Stück finanzielle Freiheit gewonnen, um für meine Ausbildung und Karriere relevante Entscheidungen unabhängig von den Kosten treffen zu können. Für diese Möglichkeit bin ich sehr dankbar", betont sie.



Mehr zum Thema HORIZONT-Stiftung "Hard und Soft Skills sind gleich wichtig" Wonach Sönke Reimers, Vorstand der HORIZONT-Stiftung, beim Nachwuchs sucht und was Corona mit dem Selbstbewusstsein der Gen Z zu tun hat. In ihrer Doktorarbeit untersuchte Rufina Fingerhut das Bezahlverhalten von Konsumenten und nahm drei verschiedene Varianten ins Visier: das Bezahlen mit Münzen und Scheinen, mit einer reinen Payment-Karte und einer Multifunktions-Karte. Eine Versuchsanordnung, die in Deutschland seinerzeit Probleme bereitete. Mobiles Bezahlen war noch kaum verbreitet, also flog die Doktorandin ins englische Leeds, bezog dort für zwei Wochen Position in einer Cafeteria und beobachtete, was Kunden kauften und wie sie bezahlten. Die Wirtschaftspsychologin wollte herausfinden, unter welchen Umständen der Zahlungsschmerz wie groß war. Ihre in analytischer Prosa zusammengefassten Erkenntnisse finden sich längst in der mit "summa cum laude" abgeschlossenen Doktorarbeit.

Ausdauer und Präzision hatte Fingerhut schon im Wintersemester 2013/14 bewiesen, als sie für ihre Masterarbeit eine kleine Weltreise absolvierte. In jeweils zwei Städten in China, Russland, Schottland und Deutschland verbrachte sie über 250 Stunden in Starbucks-Kaffeehäusern und spähte, ob Unterschiede im Kundenverhalten auf kulturelle Besonderheiten zurückzuführen sind. Schließlich erfasste die Masterandin Daten von 1479 Starbucks-Kunden und wertete sie aus. Es zeigten sich tatsächlich unterschiedliche Konsumpraktiken, etwa bei den Bezahlformen. Russen und Chinesen nutzten am ehesten digitales Payment, Deutsche bevorzugten Barzahlung, Briten waren am weitesten im Mobile Payment.