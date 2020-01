Den Förderpreis für akademische Abschlussarbeiten gewann gegen starke Konkurrenz ein Team der Uni Erfurt. "Medialer Wandel und gesellschaftlicher Zusammenhalt" lautet der Titel ihrer gemeinsam erstellten Bachelorarbeit. "In 18 Jahren als Hochschulprofessor habe ich keine bessere Arbeit betreuen dürfen", lobt der betreuende Medien- und Kommunikationswissenschaftler Professor Kai Hafez die Studie, für die 591 Personen in Thüringen online befragt und weitere 17 qualitative Leitfadeninterviews geführt wurden. Fazit: Die Annahme, das Internet spalte die Gesellschaft, ist nicht haltbar. Vielmehr wird deutlich, dass Gruppen, die traditionelle und neue Medien kaum nutzen, sich kommunikativ eher von der Gesellschaft abspalten.

Dafür haben wir keine Belege gefunden, diese These ist nicht haltbar. Ob Menschen sich vorwiegend über Onlinekanäle informieren oder lieber analoge Medien konsumieren, sagt nichts über den Grad des sozialen Zusammenhalts in der Gesellschaft aus. Es zeigt sich jedoch, dass sich solche Gruppen aus dem gesellschaftlichen Diskurs verabschieden, die weder traditionelle noch neue Medien nutzen, wenn sie darin ihre eigene Lebensrealität und ihre Meinungen nicht repräsentiert sehen.





Das stimmt, heißt aber nicht, dass Facebook als Medium per se problematisch ist, sondern die dort spaltenden Akteure.





An der Uni Erfurt ist es üblich, dass Bachelorarbeiten im Team geschrieben werden. In dieser Konstellation und Intensität zusammenzuarbeiten, war für uns alle eine besondere Erfahrung. Ich bin sicher, dass unsere Thesis durch die Teamarbeit besser geworden ist, als es ein Einzelner geschafft hätte. Wir haben zudem viel gelernt über praktische Forschung, die Dynamik einer Gruppe und persönliche Qualitäten. Aber ja, sich treffen und abstimmen, Aufgaben strukturieren und den Zeitplan einhalten, das ist herausfordernd und lehrreich zugleich.





Wir haben so intensiv an dem Thema gearbeitet, dass es uns inhaltlich weiterhin begleiten wird. Die Arbeit war insgesamt deutlich aufwendiger als erwartet und hat uns, neben dem regulären Studienbetrieb, viel Ausdauer abverlangt – anstrengend, aber eine gute Erfahrung. Und wir haben im Team gelernt, welch unterschiedliche Herangehensweisen und Perspektiven möglich sind, um ein Thema zu ergründen.





Bei der Preisverleihung in Frankfurt wird der größte Teil des Teams anwesend sein, darauf freuen wir uns. Denn es sind einige von uns schon weitergezogen, zum Beispiel ins Auslandssemester in die USA und Indonesien. Wir machen mit einem Masterstudium weiter, die meisten an einer anderen Hochschule.





Gute Frage – und gar nicht so leicht zu beantworten. Ich glaube, Filmschaffende trifft es ganz gut. Mit 16 habe ich meinen ersten narrativen Kurzfilm „Gold und Dornen“ gedreht, die fiktive Geschichte einer Soldatin in Afghanistan. Ein halbes Jahr hat sich mein ganzes Leben um dieses Projekt gedreht, es hat mich gefesselt und war ein erster persönlicher Meilenstein. Die Leidenschaft für Film war dadurch geweckt. Trotzdem will ich mich nicht auf einen Schwerpunkt begrenzen.





Das will ich nicht völlig ausschließen. Seit ich zehn Jahre alt bin, stehe ich auf der Bühne, woran sicher auch meine Mutter ihren Anteil hat, die unter anderem als Theaterpädagogin arbeitet. Das angesprochene Stück war tatsächlich eine sehr spezielle, fordernde Rolle. Genau das reizt mich: Themen entwickeln und Geschichten erzählen. Zudem hilft es mir bei meiner Filmarbeit, weil ich mich durch die persönlichen Erfahrungen besser in Schauspieler/-innen hineinversetzen kann.





Mich interessiert das Individuum in seiner Entwicklung und Selbstwahrnehmung, und die Frage, welchen gesellschaftlichen Einflüssen es ausgesetzt ist. Außerdem inspirieren mich aktuelle Ereignisse und Entwicklungen. Zum Beispiel habe ich 2018 zwei Videoclips zur Themenwoche „Die dunkle Seite – Depressionen“ für 1Live erstellt, für den WDR-Radiosender arbeite ich seit gut zwei Jahren freiberuflich. Seit langem befasse ich mich mit der Körperdarstellung in Medien und Werbung, unter anderem mit dem Schönheitswahn junger Frauen, den ich 2017 in meinem Kurzfilm „Da ist dieses Gesicht“ thematisiert habe.





Ja, an Wochenenden und Feiertagen arbeitete ich als Pflegehilfe in einer Demenz-WG. Eine Tätigkeit, die mir ans Herz gewachsen ist und Einblicke in einen ganz anderen Lebensabschnitt eröffnet. Das hat mich zu meinem Studienprojekt „Wohnhaus 3“ animiert, eine Fotoserie, die zeigt, wie Menschen im Altersheim ankommen und sich dort in ihrem neuen, vermutlich letzten Zuhause einrichten.





Damit habe ich mich vier Wochen lang beschäftigt. Die Bewerbung strukturiert und Texte geschrieben, das Ganze wieder verworfen und neu formuliert. Eine gute Übung, weil ich intensiv reflektiert habe, was ich bisher gemacht habe, und mir noch deutlicher wurde, was und wohin ich will.





