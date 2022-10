© Mara Monetti/HORIZONT Die Preisträger und ihre Laudatoren der diesjährigen Sportbusiness Awards

Am gestrigen Abend wurden sie erneut verliehen: die begehrten HORIZONT Sportbusiness Awards. Thomas Schwab, Vorstandsvorsitzender und Sportdirektor des Bob- und Schlittenverbands Deutschland, wurde mit der Auszeichnung "Player des Jahres" ausgezeichnet. Den Preis für den "Sponsor des Jahres" BWT (Best Water Technology) nahm Lutz Hübner, COO und CMO der österreichischen BWT Group entgegen. Den Titel "Medium des Jahres" verlieh die Jury an den Sender Pro Sieben Maxx gemeinsam mit dem Sendeformat Ran für seine NFL-Berichterstattung. Einen einmaligen Sonderpreis erhielten außerdem die Fans von Eintracht Frankfurt gemeinsam mit ihrem Verein. Unterstützt wurde der Abend von den Partnern ADAC, DFL, Kicker Business Solutions, Odgers Berndtson, One8Y und Topps.