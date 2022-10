© Grafik HORIZONT Thomas Schwab (BSD), Pro Sieben Maxx und Ran, BWT und Eintracht Frankfurt mit Fans gewinnen die HORIZONT Sportbusiness Awards 2022.

Wie in jedem Herbst vergibt HORIZONT auch in diesem Jahr seine Sportbusiness Awards: 2022 gehen die Preise an Thomas Schwab, Vorstandsvorsitzender des Bob- und Schlittenverbands (BSD), an Pro Sieben Maxx und Ran und an den Spezialisten für Wasseraufbereitungstechnologie BWT. Eintracht Frankfurt und seine Fans erhalten den Sonderpreis "Immer zu Zwölft". Die Preisträger stellen wir in den kommenden Tagen hier vor. Den Auftakt bildet Thomas Schwab: Als Chef des BSD ist er maßgeblich am erfolgreichen Abschneiden der Bob-Athleten bei den Olympischen Winterspielen in Peking verantwortlich.