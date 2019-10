Sportbusiness Leaders Forum : Die besten Bilder

1 / 78 Die Preisträger Fredi Bobic (l.) und Axel Hellmann von Eintracht Frankfurt 2 von 78 Teilen 2 / 78 Laudatorin Jasmin Haasbach, Preisträgerin Henrike Paetz und HORIZONT-Chefredakteur Uwe Vorkötter 3 von 78 Teilen 3 / 78 Der Frankfurter Ruderclub Germania ist bis auf den letzten Platz gefüllt 4 von 78 Teilen 4 / 78 Laudatorin Britta Heidemann, Preisträgerin Susanne Aigner-Drews und HORIZONT-Chefredakteur Uwe Vorkötter (v.l.n.r.) 5 von 78 Teilen 5 / 78 6 von 78 Teilen 6 / 78 7 von 78 Teilen 7 / 78 8 von 78 Teilen 8 / 78 9 von 78 Teilen 9 / 78 10 von 78 Teilen 10 / 78 11 von 78 Teilen 11 / 78 12 von 78 Teilen 12 / 78 13 von 78 Teilen 13 / 78 14 von 78 Teilen 14 / 78 15 von 78 Teilen 15 / 78 16 von 78 Teilen 16 / 78 17 von 78 Teilen 17 / 78 18 von 78 Teilen 18 / 78 19 von 78 Teilen 19 / 78 20 von 78 Teilen 20 / 78 21 von 78 Teilen 21 / 78 22 von 78 Teilen 22 / 78 23 von 78 Teilen 23 / 78 24 von 78 Teilen 24 / 78 25 von 78 Teilen 25 / 78 26 von 78 Teilen 26 / 78 27 von 78 Teilen 27 / 78 28 von 78 Teilen 28 / 78 29 von 78 Teilen 29 / 78 30 von 78 Teilen 30 / 78 31 von 78 Teilen 31 / 78 32 von 78 Teilen 32 / 78 33 von 78 Teilen 33 / 78 34 von 78 Teilen 34 / 78 35 von 78 Teilen 35 / 78 36 von 78 Teilen 36 / 78 37 von 78 Teilen 37 / 78 38 von 78 Teilen 38 / 78 39 von 78 Teilen 39 / 78 40 von 78 Teilen 40 / 78 41 von 78 Teilen 41 / 78 42 von 78 Teilen 42 / 78 43 von 78 Teilen 43 / 78 44 von 78 Teilen 44 / 78 45 von 78 Teilen 45 / 78 46 von 78 Teilen 46 / 78 47 von 78 Teilen 47 / 78 48 von 78 Teilen 48 / 78 49 von 78 Teilen 49 / 78 50 von 78 Teilen 50 / 78 51 von 78 Teilen 51 / 78 52 von 78 Teilen 52 / 78 53 von 78 Teilen 53 / 78 54 von 78 Teilen 54 / 78 55 von 78 Teilen 55 / 78 56 von 78 Teilen 56 / 78 57 von 78 Teilen 57 / 78 58 von 78 Teilen 58 / 78 59 von 78 Teilen 59 / 78 60 von 78 Teilen 60 / 78 61 von 78 Teilen 61 / 78 62 von 78 Teilen 62 / 78 63 von 78 Teilen 63 / 78 64 von 78 Teilen 64 / 78 65 von 78 Teilen 65 / 78 66 von 78 Teilen 66 / 78 67 von 78 Teilen 67 / 78 68 von 78 Teilen 68 / 78 69 von 78 Teilen 69 / 78 70 von 78 Teilen 70 / 78 71 von 78 Teilen 71 / 78 72 von 78 Teilen 72 / 78 73 von 78 Teilen 73 / 78 74 von 78 Teilen 74 / 78 75 von 78 Teilen 75 / 78 76 von 78 Teilen 76 / 78 77 von 78 Teilen 77 / 78 78 von 78 Teilen 78 / 78 79 von 78 Teilen

Die Partner der Veranstaltung Unterstützt wurde das HORIZONT Sportbusiness Leaders Formum vom ADAC, der Deutschen Fußball Liga, Media Impact, Nitro, Odgers Berndtson und Wee.

Eröffnet wurde das Sportbusiness Leaders Forum von, Geschäftsführerin des Handball-Bundesligisten Rhein-Neckar-Löwen. Der versucht seit einiger Zeit, durch neue Technologien mehr „digitale Nähe zu Fans und Partnern zu schaffen“, wie Kettemann in ihrer Keynote erläuterte.So nutzen die Rhein-Neckar-Löwen in diesem Jahr als weltweit erster Handballclub Virtual Reality, um Fans neue Einblicke in die Welt des Vereins zu bieten. Für Sponsoren ergibt sich dadurch die Möglichkeit, sich den Anhängern und dem interessierten Publikum ganz neu darzustellen. Die Löwen wollen mit dem Tool auch neue Geldgeber von einer Zusammenarbeit überzeugen.Ihre Heimspiele tragen die Badener in der Mannheimer SAP-Arena aus – der Club hat also eine enge Beziehung zu dem diesjährigen „Sponsor des Jahres“.wurde von der Jury dafür ausgezeichnet, nicht nur Sponsoring zu betreiben, sondern echte Partnerschaften zu unterhalten, die teilweise in Produkt-Innovationen gipfeln.Einer dieser Partner ist auch Eintracht Frankfurt. Der Bundesligist ist nach langen Jahren des Auf und Abs inzwischen nicht nur sportlich und wirtschaftlich erfolgreich. Die Eintracht geht auch neue Wege in der Digitalisierung, etwa durch die Nutzung von SAP Sports One oder durch Partnerschaften mit Start-ups. Für die Verbindung von beidem – sportlichem und wirtschaftlichem Erfolg – wurden die Eintracht-Vorstände(Sport) und(Vermarktung) als „Player des Jahres“ ausgezeichnet.Die Auszeichnung als „Medium des Jahres“ fürmag für manche überraschend gekommen sein, machte der Sender zuletzt doch vor allem mit der Sublizenzierung seiner Bundesliga-Rechte an DAZN Schlagzeilen. Die Jury war allerdings schon vor Bekanntwerden dieses Deals davon überzeugt, dass Eurosport eine einzigartige Produktionsqualität abliefert und damit insbesondere dem Tennis-Sport eine großartige Bühne bereitet.Bereits vor der Preisverleihung hatte HORIZONT zum Workshop „Sportbusiness 2030 - wohin geht die Reise? Digitalisierung, gesellschaftliche Trends und neue Kundenbedürfnisse“ geladen. Unter der Leitung von, Professorin für Kommunikationswissenschaft und Sportmanagement an der Hochschule Fresenius München, erarbeiteten sich die knapp 60 Teilnehmer Antworten auf die Frage, wie Vereine, Verbände und Sponsoren Trends entdecken und diese für sich nutzen können. ire