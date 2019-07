Bei allem Wandel in der Medien- und Marketingbranche. Die Chemie zwischen den handelnden Personen muss stimmen. Das ist eines der Ergebnisse der letzten Ausgabe des CMO-Talks zur Transformation. Doch neben der Konstante zeigt sich, dass die Branche sich wandelt und damit auch das das komplizierte Verhältnis zwischen Kunden und ihren Agenturen - auch das zeigt die Diskussion der acht Marketingentscheider mit HORIZONT.

Braucht es in Zeiten der Transformation noch eine Leadagentur?

„Das Marketingteam selbst muss die Leadagentur sein.“ Martell Beck, BVG Teilen

© Hans-Jürgen Herrmann

Sie diskutierten über Transformation: Godo Röben, Rügenwalder; Thorsten Scheib, Philip Morris; Andreas Knorr, Wall Decaux; Volker Weinlein, Katjesgreenfood International; Michael Reidel, HORIZONT; Karsten Kühn, Hornbach; Anja Stolz, R+V Versicherung; Martell Beck, BVG; Peter Gerich, HORIZONT; Christof Baron und Jürgen Scharrer, HORIZONT

„Das strategische Know-how und der strategische Weg müssen inhouse entstehen und bleiben.“ Anja Stolz, R+V Versicherung Teilen

Warum ist das wichtig?

„Ich glaube nicht an den Trend zum Insourcing von Kompetenzen, um Agenturpartner zu ersetzen. Das mag sicher kurzfristig helfen, langfristig wird man blind.“ Christof Baron Teilen

© Hans-Jürgen Herrmann

Zuhören und mitreden: Godo Röben, Christof Baron, Anja Stolz und Martell Beck (v.l.)

Hat der Trend zum Insourcing auf Unternehmensseite Bestand?

Die Runde der CMOs Es diskutierten:

Anja Stolz, R+V Versicherung;

Karsten Kühn, Hornbach;

Volker Weinlein, Katjes International;

Martell Beck, BVG;

Andreas Knorr, Wall Decaux;

Christof Baron; Ex-Mindshare-Chef

Godo Röben, Rügenwalder Mühle;

Thorsten Scheib, Philip Morris

Ist eine Customized Agency dann die perfekte Lösung?

„Wir wollten gezielt Kreative haben, die sich ganz auf uns konzentrieren können. Ich finde die Idee sehr gut, wir zahlen nur für das, was wir auch brauchen.“ Volker Weinlein, Katjesgreenfood Teilen

Verändert sich die Rolle der Agenturen?

Die Serie Philips, Philipp Brune, David Polte, Werder Bremen, Rügenwalder, Klöckner, Guido Quelle. Transformation bedeutet mehr als digitale Möglichkeiten zu nutzen und dadurch neue Services und Dienstleistungen anzubieten. Transformation bedeutet auch den Umbau der eigenen Arbeitsorganisation, die Einführung neuer Prozesse und flacherer Hierarchien. Sie kann so weit gehen, dass sich das Geschäftsmodell eines Unternehmens, einer Branche komplett verändert. In den kommenden Wochen stellt HORIZONT+ Unternehmen vor, wie sie die Transformation meistern und lässt Experten aus der Wissenschaft und der Praxis zu Wort kommen. Bisher sind unter anderem erschienen: CMO Round Table,

© HORIZONT

Anja Stolz, R+V Versicherung

Das ist ein Thema, das mich stark umtreibt. Brauche ich eine Agentur, die alles für uns erledigt? In der Welt derwürde die Antwort auf diese Frage ungefähr so ausfallen: Ich organisiere den Einkaufsprozess und übertrage dann die Verantwortung auf die Leadagentur, die alles steuert.Doch das wäre falsch. Das Marketingteam selbst muss die Leadagentur sein. Das ist der Kern meiner Aufgabe. Ich muss doch wissen, wofür die BVG als Marke steht, was zu ihr passt und was nicht. Das kann ich nicht outsourcen. Das ist Teil meiner Aufgabe, meines Selbstverständnisses. Deshalb arbeiten wir mit vielen Dienstleistern zusammen. Wir suchen immer die bestmögliche kreative Lösung. Deshalb geht es immer darum, ein Konstrukt zu schaffen, das vertrauensvoll zusammenarbeitet und das gemeinsame Ziel erreichen will. Auch das ist meine Aufgabe und nicht Aufgabe der Leadagentur.: Wir sind groß geworden mit der Leadagentur.hat den Marlboro Cowboy geschaffen und uns so geholfen, zu wachsen. Mit unserer Transformation haben wir den Lead direkt zu uns ins Unternehmen geholt.Wir definieren jetzt kanalübergreifende Projekte, für die wir agile Teams bilden und kreative Lösungen erarbeiten, bei denen häufig auch Kommunikation und PR involviert sind. Damit fahren wir gut, weil wir nicht mehr in Silos denken und dadurch innovativer werden. Eine Leadagentur dagegen denkt häufig nur in Key Visuals und in Bewegtbild.Ich glaube einfach nicht an das Konzept einer Leadagentur. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Agentur alles gleich gut kann, auch wenn sie das alles behaupten. Ich halte auch wenig davon, wesentliche Kompetenzen nach außen zu verlagern. Das strategische Know-how und der strategische Weg müssen inhouse entstehen und bleiben.Ganz klar: Der Lead liegt im Marketing. Wir machen die Konzepte selbst und holen uns kreative Höchstleistungen von unserer Agentur.Ein guter Auftraggeber muss wissen, was er will. Er muss die Strategie und die Ziele festlegen. Sonst muss immer wieder die Agentur nachsteuern. Es darf nicht sein, dass das Marketing zum Durchlauferhitzer wird, der nur noch die Dienstleister beauftragt und die dann machen, was sie wollen.Ich bin ein großer Fan einer sehr engen Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Agentur. Hier lässt sich allerdings noch unglaublich viel optimieren.Ich glaube nicht an den Trend zum Insourcing von Kompetenzen, um Agenturpartner zu ersetzen. Das mag sicher kurzfristig helfen, langfristig wird man blind. Das gilt besonders für das Digitale. Man verpasst hier ganz schnell Teilentwicklungen und baut intern hohe Kosten auf. Ich gehe davon aus, dass viele Unternehmen, die jetzt insourcen, eines Tages die Kapazitäten wieder abbauen.Wir haben eine gute Balance zwischen externem und internem Know-how. Wir haben intern nicht so massiv Kompetenzen aufgebaut. Christof Baron hat recht: Wenn man zu viele Kompetenzen intern aufbaut, wird man blind.Für uns nicht. Wir sind ein Mittelständler. Wir nehmen das, was es auf dem Markt gibt. Aber wir steuern die Agenturen aktiv. Das können wir nicht aus der Hand geben, sonst überweist man nur noch Geld und die Entscheidungen trifft ein anderer.Wir haben uns bewusst für ein Customized- oder Exklusiv-Modell entschieden. Das hat sich für uns bewährt. Wir wollten gezielt Kreative haben, die sich ganz auf uns konzentrieren können. Ich finde die Idee sehr gut, wir zahlen nur für das, was wir auch brauchen. Die Erfahrung zeigt, dass die Suche nach neuen Kunden und das Pitch-Geschäft am Ende die Bestandskunden zahlen.Für mich ist zum Erfolg eine faire Partnerschaft entscheidend. Man findet gemeinsam einen Weg und diskutiert Themen auf Augenhöhe. Wenig erfolgversprechend ist aus meiner Sicht dagegen eine Haltung gegenüber der Agentur im Sinne von: "Ich sage, was ich haben will, und Ihr setzt es um."Ich glaube ja. Ich rede viel mit unseren Dienstleistern, die sich weiterentwickeln müssen. Sie müssen merken, dass manche Dinge heute nicht mehr funktionieren, weil unsere Medienlandschaft vielfältiger geworden ist. Agenturen müssen heute eher wie eine Unternehmensberatung agieren und noch mehr im Sinne des Kunden.Wir brauchen unsere Agentur, um Topkreation zu bekommen. Nur so erzeugen wir die notwendige Aufmerksamkeit, damit wir mit unseren Marken-Botschaften durchdringen. Und ich brauche eine Mediaagentur, die uns nach den Kampagnenzielen optimal betreut, je nach Zielgruppe. Für die Anleihen-Kampagne von Katjes International hatten wir beispielsweise einen Mediamix von zwei Drittel Print und einem Drittel Online. Schon nach drei Stunden waren wir doppelt überzeichnet. Print funktioniert also.Bleibt die Agentur-Kunde-Beziehung trotz der stürmischen Zeiten People’s Business?Das Agentur-Geschäft bleibt ein People’s Business. Aber man muss trotzdem immer genau hinschauen, welche Leistungen man bekommt. Manchmal hilft da schon ein Pitch, um eine Agentur anzuspornen.Die Menschen dahinter sind immer entscheidend. Natürlich hat es zum Start geholfen, dass handelnde Personen bereits früher erfolgreich zusammengearbeitet haben. Zudem hat es Antoni geschafft, die besten Kreativen für Food und FMCG an Bord zu holen. Schnell hat sich zwischen allen Beteiligten eine Art Grundvertrauen entwickelt und die Chemie stimmt. Die Ergebnisse sind top, unser Exklusiv-Modell funktioniert hervorragend.