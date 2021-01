© Bildschön Die CMO-Runde mit Susan Schramm, Kristina Bulle und Tim Alexander (v.l.)

Die Runde der Marketingchefs auf dem Restart-Gipfel stand unter einem Fragezeichen: "Werbung -Nach Corona? Was bleibt, was kommt?" Doch Kristina Bulle, Susan Schramm und Tim Alexander setzten stattdessen lieber ein Ausrufezeichen in Richtung Medienhäuser. Denn genauso wie die Chefmarketer von Procter & Gamble DACH, McDonald's Deutschland und Deutsche Bank im eigenen Tagesgeschäft einen radikalen Wandel durch Corona diagnostizierten, mahnten sie bei den deutschen Medienhäusern mit Blick auf den Machtzuwachs des GAFA-Blocks grundsätzliche Veränderungsbereitschaft an.