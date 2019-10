„Wir haben beobachtet, dass Männer beginnen, sich stärker mit Pflege auseinanderzusetzen und viel komplexer in ihren Pflegeroutinen zu werden.“ Johannes Zerger Teilen

Nach sechs Monaten habe man einige Teilziele erreicht, erzählt der dm-Manager. Neben dem Hauptziel, mehr Männer in die Filialen zu locken, sei es dem Unternehmen zudem gelungen, mehr männliche Onlinekäufer (auf seinz.com ) zu generieren und den Kundinnen zu verdeutlichen, wie groß das Sortiment für Männerpflegeprodukte bei dm mittlerweile ist."Die Zeit war reif", begründet Zerger die Einführung von Seinz im Frühjahr: "Wir haben beobachtet, dass Männer beginnen, sich stärker mit Pflege auseinanderzusetzen und viel komplexer in ihren Pflegeroutinen zu werden." Wie Zerger erklärt, habe man sich dagegen entschieden, dm zu einer Lovebrand auch für Männer zu machen. Das wäre ein schwieriges Unterfangen geworden. So entschied man sich für eine neue Marke.Wie die Drogerikette im Allgemeinen und bei Seinz im Speziellen das Trend-Thema Nachhaltigkeit bespielt wird und was Zerger von Haltungskampagnen im Marketing hält, das gibt es in der neuen Folge des HORIZONT Podcast (Intro- und Outro-Produktion: Supreme Music) zu hören. V