HORIZONT Lovebrands Podcast Wie Karsten Kühn die Marke Hornbach zwischen Werbeolymp und Shitstorm navigiert : :

HORIZONT Lovebrands HORIZONT Lovebrands ist der Name des Podcasts zu den Marken, die wir lieben und den Menschen, die sie groß machen. Ab sofort unterhalten sich in diesem Podcast im Zweiwochen-Rhythmus die HORIZONT-Redakteure Bettina Sonnenschein und Santiago Campillo-Lundbeck mit spannenden Personen aus unserer Branche. Der Podcast ist auch auf allen üblichen Streamingplattformen für Podcasts zu finden.



Denn auch für Hornbach hat sich das Werbeumfeld in den letzten Jahren deutlich verändert. 2019 erlebte der Baumarkt wegen einer kontroversen Frühjahrskampagne seinen ersten echten Shitstorm. Gleichzeitig hat die Konkurrenz den Druck mit eigenen kreativen Werbeauftritten erhöht. Und zu guter letzt muss Hornbach heute auch Onlinekunden für sein Sortiment finden.Für Kühn ändert das aber nichts an den grundsätzlichen Fragestellungen für gute Werbung. Er glaubt nicht daran, dass 360-Grad-Kommunikation bedeutet, das gleiche Motiv über möglichst viele Kanäle zu verbreiten. Er kritisiert das Versprechen des digitalen Marketings, Kommunikation mit den Kunden berechenbar zu machen. Und er glaubt unverändert an die Macht überraschender Werbeideen. Kühn: "Damit das Leben wirklich lebenswert ist, ist Überraschung wichtiger als Berechenbarkeit." cam