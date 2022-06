McDonald's muss mittlerweile als Marke auf vielen Hochzeiten tanzen: Der Fastfood-Riese spricht über Diversität, engagiert sich in E-Sports, inszeniert seine App als Marken-Touchpoint und investiert massiv in sein Liefergeschäft. Trotzdem ist CMO Susan Schramm überzeugt, dass Marken nach wie vor große Geschichten brauchen, die ein breites Publikum zu inspirieren verstehen. Und hier schätzt sie die Inspirationen über die preisgekrönten Kampagnen, die auf den großen Kreativfestivals präsentiert werden. Dabei ist ihr die Nachbereitung eines Festivals wie den Cannes Lions mindestens genauso wichtig wie die eigentliche Veranstaltung.



In der eigenen Kommunikation setzt sich McDonald's bei aller Liebe für verspielte Kampagnenideen aber bei manchen Themen auch selbst Grenzen. So verzichtet der Burgerbrater auf manche - rechtlich erlaubten - Werbemöglichkeiten bei Kindern. Und auch bei Themen wie Nachhaltigkeit und veganer Ernährung übt McDonald's Zurückhaltung. Hier wolle man nicht in den Verdacht kommen, Greenwashing zu betreiben, sagt Schramm. cam