So soll Maggi seinen Weg aus der Tütensuppe in die Smart Kitchen finden

© Nestlé, HORIZONT Peyman Pakzad, Head of Digital Maggi

Kann eine 150 Jahre alte Food-Marke wie Maggi tatsächlich aus Bits und Bites bissfest ein schmackhaftes Rezept für die Zukunft machen? Genau diese Aufgabe muss Peyman Pakzad, Head of Digital bei Maggi lösen. Der Nestlé-Manager will mit emotionalen Content in den sozialen Netzwerken und neuester Voice-Technologie die Maggi-Magie fit für das digitale Zeitalter machen. In der neuesten Folge des Podcasts HORIZONT Lovebrands erzählt er aber auch, wo er sich selbst im Internet seine Food-Inspirationen holt und warum die Smart Kitchen für Maggi so ein großes Potenzial hat.