Die Managerin, die das Werbegeschäft des größten Werbungtreibenden der Welt in der deutschsprachigen Region verantwortet, erzählt darin, welche Rolle Haltungsmarketing in dem Konzern inzwischen spielt. Dabei wird klar: Sich als Unternehmen für eine bessere Welt einzusetzen, ist für Bulle viel mehr als ein Kalkül. Schon allein die Bezeichnung gefällt ihr nicht: "Ich persönlich bin kein großer Fan vom Begriff Haltungsmarketing, weil sich das ein bisschen wie eine separate Strategie und Schönwetter-Marketing anhört", sagt sie. Bulle zeigt sich außerdem von einer sehr persönlichen Seite: Sie erzählt, mit welchen Produkten von P&G sie schon in ihrer Kindheit in Berührung kam, welche Werte sie heute ihrer eigenen Tochter vermittelt und warum sie es alles andere als verwerflich fand, dass ihr der Konzern einst die Verantwortung für die Frauensparte von Gilette anbot. cam