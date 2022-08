Mit dem Tod von George Floyd standen so manche Markenunternehmen vor einer entscheidenden Frage: Sollten sie es bei Sympathiebekundungen belassen oder selbst nach Wegen suchen, um gegen den latenten Rassismus in der amerikanischen Gesellschaft zu kämpfen? Für Mars Foods stellte sich die Frage ganz besonders drängend: Ihre Marke Uncle Ben's wurde schon seit Jahren für ihre Markenfigur kritisiert, die viele als eine Verherrlichung alter rassistischer Klischees empfanden.



Der Job, eine Lösung für dieses zutiefst amerikanische Dilemma zu finden, ging an eine Österreicherin. Anja Spielmann, Global Brand & Content Director bei Mars, durfte zusammen mit ihren Kollegen nach einem neuen Markennamen und zugleich nach einem neuen Markenselbstverständnis suchen. Wie sie an diese gesellschaftlich brisante Aufgabe herangingen und warum die Marketingchefin glaubt, dass die eigentliche Arbeit jetzt erst beginnt, erzählt Spielmann in der neuen Folge von HORIZONT Lovebrands. cam