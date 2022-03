"Driven by dreams" lautet der Marken-Claim von Porsche. Unabhängig davon, ob sich der Traum um ein Automobil, um gesellschaftliche Ziele oder sportlichen Ehrgeiz dreht, will die Marke beim Realisieren helfen, sagt der Marketingchef. Denn: "Träumen ist ein hohes Gut." Ganz real geht es bei Porsche aber darum, eine Marke in die E-Mobilität zu überführen und dabei die Fans mitzunehmen, die sich gern am Sonntag an der Rennstrecke treffen, die Köpfe gemeinsam in den Motorraum stecken und über die Technik fachsimpeln. "Bei einem elektrischen Porsche ist das nicht mehr ganz so einfach", gibt Ader zu.





Trotzdem ist er überzeugt, dass auch sie den Schritt zu Gunsten des Klimawandels mitgehen weden, ja, ihn sogar antreiben: Man sei durchaus nervös gewesen, bevor das erste eigene elektrisch betriebene Fahrzeug auf den Markt gekommen sei. Aber die Umfragen und Aussagen der Zielgruppe hätten die Marke eher noch bestärkt, die Umstellung voranzutreiben.



Inzwischen geben die Verkaufszahlen des Porsche Taycan der Marke recht. Außerdem gilt für E-Fahrzeuge von Porsche das, was bislang für alle Modelle aus Stuttgart Zuffenhausen galt: Das Feeling im Innenraum ähnelt sich, egal, ob der Fahrer in einem 911er sitzt oder in einem SUV. So sollen sich auch diejenigen in ihrem echten Traum von einem Porsche wiederfinden, die sich den kleinen Sportwagen vielleicht aus Vernunftgründen nicht zulegen.