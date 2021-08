Als die ehemalige Agenturmanagerin (Jung von Matt) kurz nach dem Deutschlandstart von Peloton bei der Marke einstieg , wagte sie damals den Sprung in eine Kategorie, die hierzulande noch weitestgehend unbegründet war: Content-getriebenes Heimtraining mit Hightech-Equipment und starker Community-Vernetzung.Heute gilt Peloton als "Netflix der Fitnessbranche" und führt, wie Drewicke im Podcast berichtet, die Kategorie Home Fitness hierzulande an. Ähnlich wie für die Peloton-Nutzerinnen und -Nutzer gilt aber: Ausruhen ist nicht. Drewicke arbeitet weiter daran, die Marke zu etablieren und zu Wachstum zu treiben. Die Strategie lautet "Bums on Bikes" ("Hintern auf die Räder") - was alles dazu gehört, erfahrt ihr im Podcast.