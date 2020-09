Hessel sagt von sich selbst, dass ihm Missionieren fremd ist. Und doch hat er immer im Blick, dass jeder neue Wassersprudler ein kleiner Beitrag im Kampf gegen die Einwegplastikflaschen ist. Nach dem häuslichen Wasserkonsum hat er jetzt den Außer-Haus-Getränkemarkt im Blick. Sprudeln on-the-Go ist für ihn eine realisitische Vision. Und auch in der Zusammenarbeit mit den Traditionsmarken des neuen Mutterkonzerns Pepsico sieht der Marketingmanager noch viele spannende Wachstumsfelder für Sodastream.Hessel gibt sich angriffslustig: "Wir stehen noch ganz am Anfang." Wie viel Potenzial Hessel noch im Markt sieht, verrät auch ein Blick auf die Werbespendings. Laut Nielsen gehört Sodastream seit 2020 offiziell zur Spitzengruppe der deutschen Werbungtreibenden.Aber bei aller Eroberungslust will Hessel sein Produkt den Kunden nicht aufdrängen. Die Konsumenten müssen sich für den Wassersprudler entscheiden, weil sie sich vorher gründlich über seine Vorteile und Funktion informiert haben, glaubt er. Deshalb können seine Freunde und Familienangehörige auch sicher sein, dass sie zu Weihnachten ein Geschenk nicht von ihm bekommen werden: Einen Sodastream-Wassersprudler. cam