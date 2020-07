HORIZONT Lovebrands HORIZONT Lovebrands ist der Name des Podcasts zu den Marken, die wir lieben und den Menschen, die sie groß machen. Ab sofort unterhalten sich in diesem Podcast im Zweiwochen-Rhythmus die HORIZONT-Redakteure Bettina Sonnenschein und Santiago Campillo-Lundbeck mit spannenden Personen aus unserer Branche. Der Podcast ist auch auf allen üblichen Streamingplattformen für Podcasts zu finden.

Als die Lehramtstudentin Saliha Özcan, von Freunden Sally genannt, 2012 ihren Youtube-Kanal "Sallys Tortenwelt" startete, war das nur eine Bühne für ihr Hobby und keine Karriereentscheidung. Tatsächlich interessierte sie sich so wenig für die Tatsache, das Youtuber mit ihren Videos auch Geld verdienen können, dass sie nur durch Zufall mitbekam, dass sie in ihren ersten Jahren stolze 70 Euro mit Youtubewerbung "verdient" hatte.Das ist lange her. Heute bespielt Sally mit ihrem Team von Sallys Welt nicht nur deutlich mehr digitale Kanäle und hat erfolgreich eine eigene App gelauncht. Das digitale Familienunternehmen aus der badischen Provinz verkauft mittlerweile auch äußerst erfolgreiche eigene Produkte und pflegt profitable Markenpartnerschaften mit Unternemen wie Bosch und Globus. Ihr jüngstes Projekt - ein eigener Flagshipstore im benachbarten Mannheim - startete allerdings unter erschwerten Bedingungen: Wegen Corona konnte die für April geplante große Eröffnung nicht stattfinden. Der Laden ist zwar mittlerweile offen, aber aufgrund der geltenden Gesundheitsregeln wird Sally auch in den nächsten Monaten nicht zeigen können, wie sie sich einen stationären Handel mit Eventcharakter vorstellt. cam