Kaum eine Werbeagentur wird in Deutschland so geliebt und gehasst wie Jung von Matt. Doch während andere traditionsreiche Kreativagenturen mit digitalen Newcomer fusioniert oder von Unternehmensberatungen aufgekauft werden, ist die Hamburger Agentur nach wie vor eine starke Marke. Großen Anteil daran hat Vorstand Peter Figge, der zusammen mit dem Partnerkreis Jung von Matt in eine neue Kommunikationsära führt. In der neuesten Folge des Podcasts HORIZONT Lovebrands erzählt Figge, warum Jung von Matt keinen wiedererkennbaren Stil haben will, warum die Digitalisierung der Werbung gut für die Kreativität ist und wieso er stolz darauf ist, Wacken ins Internet gebracht zu haben.