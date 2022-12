Bert Kriewolt ist bei Mondelez als Market Activitation Director Chocolate für die neue Ära der Marke Milka in der DACH-Region verantwortlich. Von Alpen-Idyllen und lila Kühen hat er sich jetzt selbst in der Weihnachtszeit verabschiedet. Stattdessen identifiziert er neue Alltagsmomente, in denen die Schokolade relevant werden soll - zum Beispiel im Fußballumfeld über eine Partnerschaft mit der DFL.





Kriewolt weiß aber auch, dass er in einer zunehmend älteren und Single-lastigen Gesellschaft sich nicht mehr auf die klassische Zielgruppe der Familien mit Kindern allein verlassen kann. Deshalb setzt er im Marketing zunehmend auf Social Media, um mehr potenzielle Markenfans mit maßgeschneiderten Botschaften ansprechen zu können. In dem Kampf um Markenrelevanz wagt Milka sogar den Tabubruch: Den Anteil von Milchschokolade in der Milch zu senken. cam Kriewolt weiß aber auch, dass er in einer zunehmend älteren und Single-lastigen Gesellschaft sich nicht mehr auf die klassische Zielgruppe der Familien mit Kindern allein verlassen kann. Deshalb setzt er im Marketing zunehmend auf Social Media, um mehr potenzielle Markenfans mit maßgeschneiderten Botschaften ansprechen zu können. In dem Kampf um Markenrelevanz wagt Milka sogar den Tabubruch: Den Anteil von Milchschokolade in der Milch zu senken. cam