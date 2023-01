Ist das noch ein Automobil oder schon ein Smartphone auf Rädern? Wenn in diesen Tagen die ersten Modelle des neuen, vollelektrischen #1 ausgeliefert werden, geht die Marke nicht nur den Schritt in das für sie bislang unbesetzte Kompaktwagen-Segment, sondern will auch neue Maßstäbe in Sachen Digitalität setzen. Laut Ufer soll der Name dabei ausdrücken, dass es sich um "etwas Modernes" handelt, ein Fahrzeug, das einerseits die Zielgruppe der Jüngeren und Jungebliebenen anspricht, andererseits nach wie vor die Werte von Smart vertritt.





Klein, umweltfreundlich und günstig - auf diesen Adjektiven basiert die Historie von Smart. Kompakt, elektrisch und zu einem guten Preis-Leistungsverhältnis zu haben übersetzt Ufer diese Traditionswerte in die Gegenwart. Seine Herausforderung liegt nun darin, das auch den Liebhabern des kleinen Zweisitzers Fortwo zu vermitteln, der nach wie vor im Markt ist und eine treue Fanbase hat. Und doch gebe es da eben eine Nachfrage nach einem etwas kompakteren Wagen, so Ufer, der das Design eines SUV mit mobilen Services verbindet.



Also hat Smart die Erlebnisse, die nicht das reine Fortbewegen betreffen, in höchstem Maße digitalisiert, bis hin zu einem Avatar in Fuchsform, der mit den Insassen interagiert, sobald sie ihn ansprechen.

Klein, umweltfreundlich und günstig - auf diesen Adjektiven basiert die Historie von Smart. Kompakt, elektrisch und zu einem guten Preis-Leistungsverhältnis zu haben übersetzt Ufer diese Traditionswerte in die Gegenwart. Seine Herausforderung liegt nun darin, das auch den Liebhabern des kleinen Zweisitzers Fortwo zu vermitteln, der nach wie vor im Markt ist und eine treue Fanbase hat. Und doch gebe es da eben eine Nachfrage nach einem etwas kompakteren Wagen, so Ufer, der das Design eines SUV mit mobilen Services verbindet.Also hat Smart die Erlebnisse, die nicht das reine Fortbewegen betreffen, in höchstem Maße digitalisiert, bis hin zu einem Avatar in Fuchsform, der mit den Insassen interagiert, sobald sie ihn ansprechen.