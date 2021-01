Andreas Lenthe, Imago Images, © HORIZONT Reinhard Schneider, Werner & Metzt

Nicht wenige Unternehmer können von sich sagen, dass sie ein echter Saubermann sind. Reinhard Schneider, Inhaber von Werner & Metz, verdient sein Geld nicht nur mit Reinigungsprodukten. Er will auch dafür sorgen, dass die Wirtschaft an sich sauberer und nachhaltiger wird. Dabei steht seine Öko-Marke Frosch eine neuen Herausforderung gegenüber: Dem Greenwashing anderer Unternehmen. In der neuesten Folge des Podcasts HORIZONT Lovebrands erzählt Schneider, warum er Fälle von Greenwashing auch mal vor Gericht klären lässt und Frosch als Ökomarke sieht, die eben nicht für Verzicht steht.