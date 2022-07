Allerdings kann der Marketingchef von Samsung am Standord Schwalbach in Hessen nicht ständig überall selbst sein. Also setzt er natürlich auf Werbung und kann dabei nicht nur auf international ausgezeichnete Spots wie den mit Spinne Sam setzen. Die Kampagne mit der verliebten Spinne hat erst kürzlich einen Goldenen Löwen beim Werbefilmfestival in Cannes gewonnen, was Mario Winter zum Zeitpunkt des Gesprächs noch gar nicht wissen konnte.





Darüber hinaus bekommt er vom Headquarter in Korea auch die Freiheit, regelmäßig lokale Kampagnen nur für den deutschen Markt zu produzieren. Diese Freiheit gibt er dabei gern weiter: Joko und Klaas, die schon häufiger für Samsung vor der Kamera standen, bekommen zwar Vorgaben für die Spots, entwickeln aber vieles eigenständig. Und wenn Winter ihnen erklärt, dass sie die Verbindung zwischen Smartphone und Küchengerät erklären sollen, dann klappt das auch. Samsung "Sehr gute Technik. Sehr smart kombiniert" 2021 Er selbst ist dabei ein absoluter Smartphone-Junkie. "Mein ganzes Leben steckt in diesem Gerät", sagt Mario Winter und wenn er nicht gerade damit arbeitet, dann streamt er auf seinem Foldable am liebsten Videos. Ist er dabei unterwegs und wird auf den Klappmechanismus angesprochen - dann wird er aber sofort wieder zum Marketingmann und erklärt bereitwillig alle Möglichkeiten. son Darüber hinaus bekommt er vom Headquarter in Korea auch die Freiheit, regelmäßig lokale Kampagnen nur für den deutschen Markt zu produzieren. Diese Freiheit gibt er dabei gern weiter: Joko und Klaas, die schon häufiger für Samsung vor der Kamera standen, bekommen zwar Vorgaben für die Spots, entwickeln aber vieles eigenständig. Und wenn Winter ihnen erklärt, dass sie die Verbindung zwischen Smartphone und Küchengerät erklären sollen, dann klappt das auch.Er selbst ist dabei ein absoluter Smartphone-Junkie. "Mein ganzes Leben steckt in diesem Gerät", sagt Mario Winter und wenn er nicht gerade damit arbeitet, dann streamt er auf seinem Foldable am liebsten Videos. Ist er dabei unterwegs und wird auf den Klappmechanismus angesprochen - dann wird er aber sofort wieder zum Marketingmann und erklärt bereitwillig alle Möglichkeiten. son