HORIZONT Lovebrands Podcast Warum Bionade auch heute noch von einer besseren Welt träumt

In seinen Anfangsjahren war Bionade dank seiner Leadagentur Kolle Rebbe "das offizielle Getränk einer besseren Welt". Das ist lange her. Heute heißt Bionades Leadagentur Thjnk und der Markenclaim ist "ehrlich gut". Doch zumindest Marketingleiterin Svenja Lonicer träumt immer noch von einer besseren Welt. Und in dieser besseren Welt heißt die führende Bio-Limonade Bionade, und nicht mehr Vio.Der Erwartungsdruck an das Bionade-Team ist nach den Niederlagen der vergangenen Jahrzehnte unzweifelhaft hoch. Doch Lonicer hat sichtbar Lust auf den Job. Von Produktpolitik über Vertrieb bis hin zur Werbestrategie soll vieles anders werden. Die wichtigste Änderung in der Comeback-Strategie: Bei Bionade hat nicht mehr die kreative Werbeidee absolute Priorität, wichtiger ist, das richtige Produkt in der richtigen Flasche im Regal zu haben.Für Lonicer entsteht effektives Marketing, wenn man die entscheidenden Probleme einer Marke angeht. So hatte Bionade bis 2019 keine Zitronen- und Orangenlimonade, obwohl diese Sorten 85 Prozent des Gesamtmarkts ausmachen. Erst unter Hassia hatte Bionade den Mut zur Langweiligkeit im richtigen Moment. Der Lohn: Die Marke ist seit 2019 wieder klar auf Wachstumskurs. cam