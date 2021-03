Über Herausforderungen kann sich Strubel derzeit nicht beklagen. Gerade sind neue Kampagnen für Schwarzkopf Taft und Schwarzkopf Got2b gestartet. So unterschiedlich diese Auftritte in Zielgruppe und Botschaft sind, so haben sie doch eine Ambition gemeinsam. Die Henkelmarke will Beauty als Ausdruck der eigenen Persönlichkeit und der eigenen inneren Stärke neu definieren. Das erinnert nicht zufällig an die Dove-Kampagne "Real Beauty", die Stubel persönlich schätzt.Aber der Marketingmanager interessiert sich auch sehr für digitale Innovationen und was diese für die Weiterentwicklung des Marketings bedeuten. Er ist sich sicher: "Die Rolle des Marketings wird breiter und die klassische Unterteilung zwischen Marketing und Sales verschwimmt zunehmend." cam