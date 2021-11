Aus diesem Grund hat die Sacher Group die sogenannte Sacher School of Excellence gegründet. Dahinter verbirgt sich ein Programm, das den Mitarbeitern vermittelt, für was das Haus, die Hotels, die Torte stehen - und wie sie das in die Welt tragen können. Freiheit im Handeln ist dabei oberste Maxime: Jeder Angestellte erhält monatlich 100 Euro, die er im Sinne der Markenführung ausgeben darf - ohne Rechenschaft darüber ablegen zu müssen.



Da kann es passieren, dass Gäste Bettwäsche aus dem Hotel geschenkt bekommen, weil sie so gut darin geschlafen haben; dass statt eines Taxis ein Fiaker bestellt wird; oder dass vor der Haustür in Berlin plötzlich ein Mitarbeiter des Hotels in Wien auftaucht und ein Produkt übergibt, das es so nicht zu kaufen gibt.Was sich so einfach anhört, ist in der Vermittlung an die Mitarbeiter allerdings ein langer Prozess: "Als wir das Geld zum ersten Mal ausgegeben haben, ist orginal überhaupt nichts passiert", erzählt Winkler. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis es der erste Mitarbeiter gewagt hat, damit tatsächlich etwas anzufangen.