Louise Richardson, Marketing Directro Pinterest Europe, ist der Gast in der neuen Podcast-Folge von HORIZONT-Lovebrands

Pinterest ist die digitale Variante der analogen Zettelwirtschaft - und die haben im vergangenen Jahr Markenpartner und Werbekunden zu schätzen gelernt. In der neuen Folge von HORIZONT Lovebrands erzählt Louise Richardson, Marketing Director Europe, warum sich Pinterest bewusst als Alternative zu Social Media positioniert und E-Commerce für Pinterest so ein großes Thema ist. Und Pinterest will dieses Jahr deutlich selbstbewusster auftreten. Richardson: "Wir sind nicht mehr still."