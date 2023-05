Nestlé/Grafik: HORIZONT

Anke Stübing ist CSR-Verantwortliche für Nestlé in Deutschland.

Nestlé will bis 2050 die "grüne Null" erreicht haben - Anke Stübing, Head of Corporate Social Responsibility für Nestlé Deutschland, versucht dafür, insbesondere das Thema Klimaschutz voranzubringen. Wenn es nach ihr ginge, sollten auch die Marketingverantwortlichen des Unternehmens mit dem Engagement deutlich offensiver umgehen.

Die jedoch scheinen sich noch nicht so recht zu trauen, "grünere Werbung" zu machen. "Wir haben die ersten schönen Beispiele", sagt Anke Stübing und nennt das Thema nachhaltig angebaute Tomaten oder das reale Gesicht des Landwirts Mario Freese, der seinen Hof in Nordhessen gemeinsam mit Nestlé zur "Klima-Milchfarm" umbaut, um Erkenntnisse über die Vermeidung, Reduktion und Speicherung von Treibhausgasen zu erlangen. "Wenn ich einen Tipp an unsere Marketers geben dürfte, würde ich mich aber über noch mehr, größere und deutlichere Werbung zum Thema Nachhaltigkeit freuen", sagt die CSR-Verantwortliche. HORIZONT Lovebrands Nestlé - Folge 1 Auch über ein bisschen mehr positives Feedback von außen würde sich Stübing gelegentlich freuen. "Wir sind ein großer Konzern und wir haben in der Vergangenheit Fehler gemacht", sagt sie. "Aber manchmal wundere ich mich schon, dass einem noch immer Dinge vorgeworfen werden, die 25 Jahre her sind."