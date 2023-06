Nestlé/Grafik: HORIZONT

Anke Stübing ist CSR-Verantwortliche für Nestlé in Deutschland.

Auf dem Weg zur "grünen Null" bis im Jahr 2050 hat Nestlé noch viel zu erledigen - den Weg über den Kauf von Klimazertifikaten zu verkürzen, ist für Anke Stübing, Head of Corporate Social Responsibility bei Nestlé Deutschland, dabei keine Option. Der Faktor Reduktion von Emissionen kommt ihr dabei einfach zu kurz.

Im zweiten Teil des HORIZONT-Podcasts Lovebrands erzählt die Nachhaltigkeitsexpertin des Lebensmittelherstellers, dass sich Nestlé schon von Beginn an gegen den Erwerb von Zertifikaten entschieden hat. Das Konzept sei dabei ja nicht verkehrt, meint sie - auch Nestlé selbst investiert in entsprechende eigene Umweltprojekte. Doch Klimalabels an sich kauft es nicht, weil der Fokus klar auf dem Einsparen von CO2 liegen muss.Dabei geht das Unternehmen - weil es anders gar nicht geht - bis auf die Ebene der Produzenten hinunter. "So einfach ist das gar nicht, wie sich das manche vorstellen", sagt Stübing und nennt das Beispiel Palmöl: Nachzuvollziehen, woher ein flüssiges Produkt kommt, das in Tanks geladen und geliefert wird, ist eine komplexe Aufgabe. Über diese Wege weiß Nestlé inzwischen aber auch Bescheid.