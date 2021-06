Neue Markenarchitektur, eine neue Interpretation des Markenclaims "Priceless" während der Corona-Zeit und die Suche nach einer neuen Rolle als digitale Ingredient Brand - über einen Mangel an spannenden Herausforderungen kann sich Jessica Claar nicht beklagen. Schon allein die Frage, welche Rolle in der Ära der digitalen Plattform-Ökonomie spielen soll, ist ein komplexes Thema. Dass sich die Marke dem Thema offensiv stellt, zeigt sich schon in der Tatsache, dass Mastercard sein Logo geändert hat, um online selbst auf Mobile Screens sichtbar zu bleiben. Aber in der neuen Folge von HORIZONT Lovebrands verrät Claar, die 2018 zur CMO of the Year gewählt wurde, dass ihr ein Thema besonders am Herzen liegt: Mehr Diversität in die Teams und in die Botschaften der Marketingbranche zu bringen. Denn für sie ist Diversität nicht nur der Erfolgsschlüssel, um die Arbeit des Marketings zu verbessern. Es ist auch Voraussetzung, um Kunden anzusprechen, die sich derzeit von den Marken nicht wahrgenommen fühlen. cam