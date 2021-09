wirtschaftliche, soziale und ökologische Nachhaltigkeitsprojekte kümmert. Kommuniziert hat Lavazza dieses Engagement bislang nicht sonderlich intensiv. Wege hat sich vorgenommen, daran etwas zu ändern. "Ich sehe das nachgerade als unsere Pflicht an, nachhaltig zu handeln", sagt die Geschäftsführein. In Zukunft will sie die Stärke der Marke mehr dazu nutzen, um die Themen Klima, Klimawandel und den Kampf dagegen stärker in den Fokus zu nehmen.



Der Genuss soll dabei aber nicht in den Hintergrund geraten. In der klassischen Produkt- und Markenkommunikation darf es nach wie vor um den italienischen Moment beim Kaffeetrinken gehen. Der ist für Wege geradezu ein Netzwerk-Gedanke: "Für mich Kaffee das erste Social Media", meint sie. "Miteinander eine Tasse genießen - das hat etwas sehr Verbindendes." son

Eine ordentliche Crema auf dem Espresso ist das eine - das andere ist das schlechte Gewissen, das manche Konsumenten beim Verzehr von Kaffee überkommt: Der Anbau und die Arbeitsbedingungen für Kaffeebauern stehen immer wieder in der Kritik. Dazu wird der Rohstoff überwiegend in Regionen angebaut, die schon heute am schwersten vom Klimawandel betroffen sind. "Gerade deshalb tun wir als Unternehmen, das von Kaffee lebt, gut daran, uns für den Erhalt der Natur einzusetzen", sagt Wege.Schon seit 2004 gibt es darum eine Stiftung, die sich um