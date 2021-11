Wunderschön, aber ein bisschen elitär - so wirkt die Küchenmaschine von KitchenAid auf manchen potenziellen Konsumenten. Seit ihrer Entwicklung in den 1930er Jahren wurde das Design nicht mehr verändert - außer in der Farbpalette. Es gibt sie in nahezu allen Tönen und Nuancen zwischen Schwarz und Weiß. Echte Fans, so heißt es, stellen sich sogar mehrere davon in die Küche. Doch der Design-Star unter den Küchenmaschinen ruft eben nicht nur Begeisterung hervor, sondern macht auf manche den Eindruck, er sei nur etwas für Profis. Genau das will Head of Marketing Deutschland und Österreich Emanuel Spulak endlich ändern: Im Mittelpunkt der im Herbst gestarteten KitchenAid-Kampagne stehen die schönen, lockeren Momente, die mit dem Gerät in der Küche geschaffen werden: Gemeinsam kochen und backen, gemeinsame Erlebnisse kreeiren - so der Tenor.





Und dann ist da noch ein anderer Punkt, der Spulak am Herzen liegt: Auch wenn es so aussieht - hinter KitchenAid verbirgt sich eben nicht nur eine Küchenmaschine, sondern ein ganzes Universum von Geräten, angefangen beim elektrischen Handrührer, über Mixer und neuerdings auch Kaffeemaschinen. Gerade in Bezug auf den Blender will der Marketingmann auch das Thema "gesunde Ernährung" forcieren: Smoothies und Co lassen sich darin gut zubereiten - und Spulak sieht direkt die nächsten, gemeinsamen Momente mit Freunden und Familie vor seinem inneren Kommunikations-Auge.