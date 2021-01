© HORIZONT, De'Longhi Renè Nemorin, Marketingchef De'Longhi

Kaffee hat sich in den vergangenen Jahrzehnten vom Alltagsprodukt zum Lifestyle gewandelt. Davon profitiert niemand so sehr wie der Kaffeeautomaten-Hersteller De'Longhi. In der neuen Folge von HORIZONT Lovebrands erzählt Marketingleiter René Nemorin, was das Kaffeeland Deutschland ausmacht und wie der italienische Hersteller seine Marke fit fürs Internet macht. Dabei hat sich das Unternehmen im deutschen Markt ehrgeizige Ziele gesetzt.