Malte Dammann ist Chief Demand Officer bei Ritter Sport

Schokolade macht dunkle Momente heller: Bei Ritter Sport hat man das in den vergangenen Monaten am eigenen Wachstum bemerkt. Der Schokoladenhersteller aus Waldenbuch braucht allerdings keine Krise, um bei den Konsumenten auf Gegenliebe zu stoßen: Ritter Sport findet den Weg in die Herzen der Menschen schon seit vielen Jahren direkt über den Mund. Im Lovebrands-Podcast von HORIZONT erklärt Marketingchef Malte Dammann, was die Marke ausmacht.