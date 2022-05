Der war immerhin lange Zeit der "Macher" hinter den Kampagnen-Highlights der BVG. Doch für Wolburg, die ihn kennt und viele Jahre nur 500 Meter entfernt von der BVG-Zentrale - bei Mercedes Benz - gearbeitet hat, war genau das der Reiz am Wechsel: "Die große Freiheit, die man hier hat, Dinge zu gestalten, hat mich wahnsinnig gereizt."



Inzwischen hat sie längst ihre eigenen Kampagnen-Marken gesetzt, und das obwohl sie praktisch mit dem ersten Pandemie-Lockdown zu dem Nahverkehrsdienstleister wechselte. "Das war nicht gerade einfach", erinnert sich Wolburg. Eine ihrer ersten Aufgaben in der Funkiton als Vertriebschefin: Den Fahrgästen zu sagen, dass sie Abstand halten sollen und am besten gar nicht fahren. "Die Ticketzahlen gingen runter, die Abos wurden gekündigt", erzählt sie.Mit "Allein allein" kam dann ihre ersten Marketing-Tat: "Wir sind ja trotzdem gefahren", so Wolburg, "sogar mit mehr Angebot." Die im Frühjahr 2021 gelaunchte Kampagne, bei der echte und gecastete BVG-Mitarbeiter den Fahrgästen singend vermitteln, dass es sie auch mit leeren Bahnen und Bussen unterwegs sind, hat bis heute mehr als 4 Millionen Aufrufe auf Youtube erzielt.