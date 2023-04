Aida/Grafik: HORIZONT

Marketing- und Vertriebschef Alexander Ewig verbringt den eigenen Urlaub gern auf kleineren Booten

Nachdem Alexander Ewig, SVP Marketing & Sales bei Aida Cruises, in Teil 1 unseres HORIZONT Lovebrands Podcasts über die Digitalisierung des Kreuzfahrtriesen während der Pandemie erzählt hat, geht es dieses Mal ums Produkt. Und das ist aus Ewigs Sicht so vielfältig wie kaum ein anderes Reiseangebot.

Das oft geäußerte Vorurteil, eine Kreuzfahrt sei nicht mehr als ein Hotelaufenthalt auf dem Wasser, kann Ewig nicht aus der Ruhe bringen: "Es ist sogar die perfekte Form von Urlaub für fast jedermann", sagt er. Denn die angebliche Bettenburg auf dem Meer hat natürlich wesentlich mehr zu bieten als ein durchschnittliches Hotel: Themenshows, Wellness, Spiel und Spaß genauso wie die regelmäßige Möglichkeit, an Land zu gehen und neue Orte kennenzulernen. So groß sei das Angebot, dass selbst Paare sich für eine gewisse Zeit trennen, um das jeweils bevorzugte Entertainment zu erleben. Folgerichtig wirbt der Kreuzfahrtanbieter damit, dass das Schiff die eigentliche Destination einer Reise mit Aida ist. HORIZONT Lovebrands Aida - Folge 2 Wobei Ewig die gemeinschaftlichen Vergnügungen doch lieber sind: Immer wieder wird an Bord geflirtet, sich verliebt und auch geheiratet. Nicht selten kommt Post, die von der Geburt eines Kindes berichtet, das dann den Namen der Hafenstadt trägt, die zu seiner Zeugung geführt hat. Diese privaten Erlebnisse seiner Kundinnen und Kunden spiegeln sich für den Marketingmann auch im Format "Herz an Bord" wider: Das von Vox entwickelte Format wurde gemeinsam mit Aida umgesetzt und lief zum Jahresanfang in der Primetime des TV-Senders. Die Dating-Show, in der sich vier Kandidatinnen auf einer Kreuzfahrt mit unterschiedlichen möglichen Partnern treffen, war für Ewig ein perfektes Match aus Produktpromotion und Unterhaltung.