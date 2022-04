The VGN ist auf den ersten Blick ein typisches Start-up wie viele andere auch. In Ludwigsburg ansässig hat es derzeit noch einen kleinen Fankreis, aber für die Zukunft große Pläne. Aus dem Unternehmen, das eine eigene vegane Alternative für Flüssigei entwickelt hat, soll einmal eine globale Marke für vegane Produkte unter dem Claim "We love vegan" werden.





Doch auf den zweiten Blick hat The VGN einen entscheidenden Startvorteil gegenüber anderen Start-ups: Unter den Gründern ist auch Jürgen Achenbach, der als Chef des internationalen Marketings von Lidl bewiesen hat, das er die attraktive Inszenierung von Lebensmittelwelten aus dem Effeff beherrscht. Mit The VGN wagt der Top-Marketer wagt einen persönlichen Neuanfang und will zusammen mit Partneragentur Überground eine neue vegane Marke etablieren die bei der Einbindung der Konsumenten in die Markengestaltung Maßstäbe setzen soll. Bei HORIZONT Lovebrands Persönlich erzählt er, was ihn an dieser Herausforderung reizt, und warum seiner Zeit bei Lidl ihn erst so richtig fit für die Start-Up-Welt gemacht hat. cam Doch auf den zweiten Blick hat The VGN einen entscheidenden Startvorteil gegenüber anderen Start-ups: Unter den Gründern ist auch