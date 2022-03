Als Wiegert 2003 zusammen mit einem Jugendfreund aus der Pfadfinderzeit den Sprung in die Unabhängigkeit wagte, waren die Erfolgsaussichten noch äußerst ungewiss. Knapp 20 Jahre später steht Fritz Kola vor der europäischen Expansion und hat bewiesen, dass profitables Wachstum und gelebte Markenhaltung sich nicht widersprechen müssen. Auf diesem Weg hat sich die Marke beträchtlich weiterentwickelt. So engagiert sich Fitz Kola regelmäßig für soziale Belange - zum 22. Februar hat das Unternehmen 12.000 Euro an soziale Einrichtungen gespendet.





Fritz-Kola-Chef Wiegert will mit seiner eigenen Geschichte auch jungen Gründern Mut machen, an die eigene Geschäftsidee zu glauben und den Sprung in die Selbstständigkeit zu wagen. Dabei bekennt er sich zum Revoluzzertum als Erfolgsgeheimnis: "Man muss ein bisschen was Aufrührerisches im Blut haben, wenn man sich selbständig machen will." cam