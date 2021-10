© HORIZONT/Otto Marc Opelt, Vorsitzender des Bereichsvorstands Otto bei HORIZONT Lovebrands

Vom Versandhändler zur E-Commerce-Plattform - wenige Marken vollziehen so eine rasante Transformation wie der Hamburger Otto-Konzern. In der neuen Folge von HORIZONT Podcast erzählt Marc Opelt, warum Ottos Markenhaltung so wichtig für die Motivation der Mitarbeiter ist und was hinter dem neuen Claim "Zusammensein ist ein toller Ort" steckt. Opelt koordiniert nicht nur als Vorsitzender des Bereichsvorstands Otto heute den Aufbau der neuen Handelsplattform, sondern hat auch 2012 als Marketingverantwortlicher die transformative Werbekampagne "Gefunden auf Otto.de" mit Heimat gestartet.