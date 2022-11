© HORIZONT / Penny Marcus Haus, Bereichsleiter Marketing bei Penny als Gast bei HORIZONT Lovebrands

Ist Weihnachten die Zeit für Wohlfühlgeschichten und Eskapismus in der Werbung? In der neuen Folge von HORIZONT Lovebrands erzählt Penny-Marketingchef Marcus Haus, warum er kein Problem hat, auch zur "schönsten Zeit des Jahres" polarisierende Themen wie den Riss in der Gesellschaft zur Kampagnenbotschaft zu machen.