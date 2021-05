Stephan Ziehl, © HORIZONT / Gustavo Gusto Michael Götz, CMO Gustavo Gusto

Gustavo Gusto hat sich bei Pizza-Liebhabern in Rekordzeit zur Lovebrand entwickelt. In der neuen Folge von HORIZONT Lovebrands erzählt CMO Michael Götz, wie die Marke das mit minimalem Budget geschafft hat und warum er immer noch nicht sicher ist, ob Gustavo Gusto schon eine Lovebrand ist. Doch in einem ist sich Götz sicher: Marken, die heute gegründet werden, können nicht mehr auf eine Haltung verzichten.