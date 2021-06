Emma hat wie viele andere Online-Matratzenhändler angefangen: Als digitaler Herausforderer des stationären Möbelhandels. Und das Start-up aus Frankfurt ist nun zur global agierenden Marke geworden, die in Betten von Shanghai bis Stockholm vertreten ist. Aber mittlerweile will "The Sleep-Company" nicht nur gute Matratzen zu einem guten Preis unter die Leute bringen, sondern völlig neue Technologie für ein besseres Schlaferlebnis entwickeln.Was das für die Unternehmenskultur bedeutet, was Schmoltzi vom Rivalen Bett1 hält und warum manchmal die effektivsten Werbeideen im Frankfurter Bahnhofviertel auf der Straße liegen, erzählt Schmoltzi im Gespräch mit HORIZONT-Redakteur Santiago Campillo-Lundbeck. Der CEO erklärt dabei auch, warum er die Agilität von Werbeagenturen noch für deutlich verbesserungswürdig hält. cam