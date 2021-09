Noch tobt der Bundestagswahlkampf in den letzten Tagen und es zeigt sich in diesem Jahr, dass die Fragen nach dem Charakter der Kandidaten deutlich wichtiger waren als Sachthemen. Auch das ist ein Erbe der Ära Merkel. In den 16 Jahren ihrer Amtszeit als Kanzler rückte die CDU-Politikerin als Person immer stärker in den Mittelpunkt der Debatte, während Sachthemen oft sehr flexibel mit Blick auch die aktuellen Stimmungslagen in der Bevölkerung entschieden wurden. Für Lönneker erlebt die deutsche Politik gerade eine Phase, in der viele drängende Themen einer geschwächten Bereitschaft zur inhaltlichen politischen Debatte gegenüberstehen.Aber der Psychologe sieht an Merkel auch viele Eigenschaften, von denen Unternehmen in ihrer eigenen Markenführung lernen könnten. Vor allem Merkels Fähigkeit zur Integration unterschiedlicher Lager und ihre langfristige Konsistenz im politischen Stil findet Lönneker beeindruckend. Ähnlich wie Nike habe Merkel in der Alltagspolitik immer wie nach dem Motto "Just Do it" gehandelt, dabei aber nie ihre langfristige Perspektive verloren. cam