Burger King/HORIZONT

Klaus Schmäing, Marketingleiter Burger King Deutschland

Das Angebot pflanzenbasierter Produkte wird für Burger King immer relevanter. CMO Klaus Schmäing ist sich sicher, dass der Weg zu einer Ernährung mit weniger Fleisch über gute Alternativen geht. Im zweiten Teil des Podcasts HORIZONT Lovebrands gibt der Burger-King-Marketingchef zu, dass ihm die Alternative zum Long Chicken selbst schon besser schmeckt.

Teilen

"Ich weiß gar nicht, warum ich noch einen echten Long Chicken bestellen sollte", meint Schmäing im Gespräch. Die pflanzliche Alternative, die Burger King dafür auf dem Menü stehen hat, schmeckt ihm inzwischen einfach besser als das echte Geflügel. Was für den Marketingmann aber nicht heißt, dass es in Zukunft einmal komplett fleischfreie Burger-King-Filialen geben wird. HORIZONT Lovebrands Burger King - Folge 2 "Realistisch gesehen werden wir noch lange Fleisch verkaufen", meint Schmäing, einfach aufgrund der Nachfrage. Dass aber eine Vielzahl von Flexitariern eine immer wichtigere Zielgruppe für die Kette ist, steht ebenso fest. Insofern empfindet er, dass die Entwicklung in die richtige Richtung geht: Es sei wichtig, den Fleischkonsum zu reduzieren und den Kund:innen andere Möglichkeiten aufzuzeigen. "Damit ist der Weg vorgezeichnet."