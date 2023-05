Der Bosch CMO Boris Dolkhani spricht im HORIZONT-Lovebrands-Podcast über die schwierige Kunst Tech-Trends zur Markenplattform zu machen

Mit "Like a Bosch" hat Boris Dolkhani Bosch zu einem der wenigen deutschen Werbestars gemacht, aber wurde dadurch das Internet of Things auch zu einem profitablen Produkt für Bosch? Im zweiten Teil von HORIZONT Lovebrands erklärt der Bosch CMO, wie kompliziert die Arbeit mit neuen Tech-Trends ist und warum Bosch schon weiterdenkt.

Die deutsche Traditionsmarke Bosch hat sich unter ihrem Marketingchef ein selbstbewusstes Ziel gesetzt. "Unsere Zielsetzung ist ganz klar. Wir wollen eine Leading Technology Brand sein," sagt Boris Dolkhani. Aber er weiß auch, dass er im mittlerweile technikskeptischen Deutschland damit einen längeren Weg hat, als digitale Lovebrands wie Google, Apple oder Huawei.



Lovebrands Bosch Teil 2

Eine weitere Herausforderung ist ist für ihn dabei, dass sich die Wahrnehmung von Technologien sehr schnell verändern können. So ist das IoT vom Technologie-Hype mittlerweile bei vielen digitalen Produkten zur Selbstverständlichkeit geworden. Man könne sich heute als Marke nicht mehr mit vernetzten Produkte differenzieren, räumt auch Dolkhani ein.Aber Bosch hat die "Like a Bosch"-Kampagne trotzdem geholfen, die eigene Technologieführerschaft zu kommunizieren und sich langfristig zu positionieren: "Wir haben da sicher nicht aufs falsche Pferd gesetzt, denn das ist schon jetzt ein Geschäft und es wird in Zukunft noch größer werden." cam