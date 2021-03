© Messe Berlin David Ruetz, Leiter der ITB Berlin

Am Dienstag, den 9. März, beginnt die weltgrößte Fachmesse der Reisebranche erstmals als komplett virtuelles Event. HORIZONT spricht mit ITB-Messechef David Ruetz am Montag um 14.00 über den Zustand der Branche und über die Erfolgsformel für digitale Messen. Denn die ITB, die in normalen Jahren der Messe Berlin einen Milliarden-Umsatz einspielt, will sich dieses Jahr als Plattform präsentieren, die aus der Corona-Krise lernen und dadurch stärker werden konnte.