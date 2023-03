Arbeitet täglich journalistisch mit der Gen Z: Hatice Kahraman von Correctiv

Die Gen Z ist eine begehrte Zielgruppe, aber ihre Ansprache will gelernt sein. Denn die Kinder des neuen Millenniums haben ganz eigene Einstellungen und Vorlieben. Oder doch nicht? Darüber diskutieren beim HORIZONT Kongress Ilias Benameur (Gen-Up), Neil Heinisch (PlayTheHype), Hatice Kahraman (Correctiv) und Marc Raschke (Blaulicht).

Hatice Kahraman hat täglichen Kontakt zur Gen Z. Sie leitet die Jugendredaktion Salon5 beim Essener Recherchezentrum Correctiv . In dieser Funktion arbeitet sie meist mit jungen Menschen zwischen 13 und 18 Jahren zusammen. Sie bringt ihnen das journalistische Handwerk bei und versetzt sie in die Lage, selbst über ihre Lebenswelt zu berichten, meist über Beiträge in den sozialen Medien. "Wir versuchen nie, den Jugendlichen etwas von oben herab beizubringen, wir wollen keinen Frontalunterricht wie in der Schule", erklärte Kahraman im vergangenen August in einem HORIZONT-Podcast.

Gen-Up Gen-Up-Mitgründer Ilias Benameur kennt sich in den sozialen Medien bestens aus

PlayTheHype Neil Heinisch von PlayTheHype: „Eines der ganz großen Themen wird es sein, Search neu zu definieren.“

Blaulicht Blaulicht-Gründer Marc Raschke: „Liebe ,GenZ-Expert:innen‘, Ihr müsst jetzt ganz tapfer sein: Der Kern Eurer Arbeit, es gibt ihn nicht."

DER HORIZONT KONGRESS Der HORIZONT Kongress findet am 29. und 30. Juni 2023 im Gesellschaftshaus im Palmengarten in Frankfurt statt. Einer der Höhepunkte ist die Verleihung des HORIZONT Award an die Männer und Frauen des Jahres. Alle Informationen gibt es auf der Website des HORIZONT Kongresses . Der Preis für die Teilnahme beträgt zum Early-Bird-Tarif 940 Euro (zzgl. MwSt.). Inbegriffen ist die Teilnahme am HORIZONT Kongress und am HORIZONT Award. Veranstalter des HORIZONT Kongress 2023 sind HORIZONT und dfv Conference Group.

In der Arbeit mit den jungen Leuten spiele auch das "Faktenchecken" eine wichtige Rolle, eine der Kernfunktionen von Correctiv: "Jugendliche können heute oft Fakt und Fake nicht gut auseinanderhalten", so Kahraman. Sie selbst hat Journalismus und Politikwissenschaften studiert, und danach für den WDR, für Spiegel Online und DPA gearbeitet. Danach volontierte sie bei Correctiv und beschäftigte sich mit investigativer Recherche.Neben Kahraman diskutieren in Frankfurt auch zwei junge Unternehmer, die Marken bei der Ansprache der Gen Z helfen wollen.ist Co-Founder der Agenturund will mehr "Gen Z Spirit" in die Marketingabteilungen bringen. Der Fokus des Frankfurter Unternehmens liegt auf Influencer Marketing und Aktivitäten in den Social-Media-Kanälen, vor allem TikTok, Facebook und Instagram. Gen-Up hat unter anderem dafür gesorgt, dass der Bio-Food-Anbieter Wholey seine Follower-Zahl auf TikTok um über 200.000 ausbauen konnte und mit produktbasiertem Content über 43 Millionen zusätzliche Views einfahren konnte. Zu den weiteren Kunden gehören Vodafone, Disney+ und Warner Music.ist CEO und Mitgründer der Agenturin Hamburg. Er war gerade erst 18 Jahre, als PlayTheHype 2019 startete, und blickte schon auf eine erste Karrierestation zurück: das Start-up NyteBit für Blockchain-basiertes Marketing. "We make brands go viral", verspricht PlayTheHype, das für Kunden wie Intersnack, KFC, About You, Eurowings und die Sparkasse St. Pauli tätig ist. 2021 gab’s dafür schon zwei Effie Germany Awards. "Es ist immer noch schwierig für viele Unternehmen, auf Augenhöhe mit der Gen Z zu kommunizieren", sagte Heinisch im Dezember im Gespräch mit dem HORIZONT-Videoreporter Mirko Kaminski. Sein Trend-Tipp für das laufende Jahr: "Eines der ganz großen Themen wird es sein, Search neu zu definieren." Denn immer mehr junge Leute nutzen vor allem TikTok, um nach Informationen und Produkten zu suchen.Der vierte Gast in der Frankfurter Runde sieht das alles ziemlich skeptisch., Berater und Gründer der Hamburger Agentur. Er hat auf LinkedIn geschrieben: "Liebe ,GenZ-Expert:innen‘, Ihr müsst jetzt ganz tapfer sein: Der Kern Eurer Arbeit, es gibt ihn nicht. Ihr seid vielmehr einigen anderen windigen ,GenZ-Expert:innen‘ auf den Leim gegangen, die offenkundig schön einfach Bücher und Beratung verkaufen wollen." Raschke verweist auf wissenschaftliche Erkenntnisse, nach denen sich Alterskohorten in ihren Einstellungen kaum unterscheiden.Zudem seien die oft behaupteten Eigenheiten der Gen Z fraglich: "Um eine Generation von einer anderen abgrenzen zu können, sollte man nämlich sauber ihre Angehörigen mit älteren oder jüngeren Personenkohorten vergleichen." Genau das würden die Generationenforscher aber nicht tun. Raschke war von 2013 bis 2022 Head of Corporate Communication am Klinikum Dortmund und wurde in dieser Funktion als IK Manager des Jahres 2022 ausgezeichnet. Mit Blaulicht bietet er nun Unterstützung in Sachen PR, HR/Marketing und Influencer Marketing in den Bereichen Politik, Gesundheit und Gesellschaft an. Wie kontern die Gäste aus der Gen Z seinen Einwand?