Otto-Managerin Sabine Jünger: "Retail Media kann Full Funnel."

Kaum jemand weiß so viel über unser Shopping-Verhalten wie die Handelsunternehmen. Sie können Werbungtreibenden helfen, ihre Zielgruppen besser zu erreichen und das E-Commerce-Geschäft zu stärken. Über die besten Strategien diskutieren beim HORIZONT Kongress Torsten Ahlers (MediaMarktSaturn), Sascha Firtina (Gocomo), Sabine Jünger (Otto Advertising) und Magdalene Rynkiewicz (Rewe Group).

Von Anfang an war ihr dabei wichtig, nicht nur an die unmittelbare Verkaufsunterstützung zu denken: "Die Wiege von Retail Media liegt ganz nah am Kaufakt selbst", erklärte sie vor einem Jahr in einem HORIZONT-Interview. "Jetzt geht es darum, Retail Media über den gesamten Funnel hinweg einzusetzen." Otto betrachte die Customer Journey ganzheitlich und wolle seine Daten und Insights auch jenseits von Abverkaufs-Maßnahmen effizient einsetzen. "Denn Retail Media kann Full Funnel", so Jünger.Jüngers Vorgänger bei Otto,, ist seit Februar 2021 fürim Einsatz. Als Managing Director der Media-Saturn Vermarktung Retail Media baut er das Geschäft europaweit aus. Das Handelsunternehmen hat sein digitales Werbeangebot im vergangenen Herbst gleich in 13 Ländern ausgerollt. "Wir gehen davon aus, dass rund 80 Prozent der Kaufentscheidungen in unseren Onlineshops auch digital vorrecherchiert werden – Werbung direkt im Kaufprozess ist also ein großer Hebel", sagte Ahlers im vergangenen Dezember gegenüber HORIZONT. Ahlers hält es für "extrem wichtig", eng mit den Mediaagenturen zusammenzuarbeiten. "Nur so wird man das Geschäft auf ein anderes Niveau heben und die Möglichkeiten wirklich ausschöpfen." Ahlers kommt dabei zugute, dass er in der Branche bestens bekannt ist. Vor seiner Zeit bei Otto war er unter anderem für Axel Springer, Gruner + Jahr und als Geschäftsführer für AOL Deutschland tätig.Auchist ein Konzern, der über einen gigantischen Datenschatz verfügt – gespeist von 3700 stationären Märkten, 16,7 Millionen Payback-Haushalten und 2,4 Millionen wöchentlicher Visits auf Rewe.de. Der Lebensmittelhändler generiert daraus relevante Shopper Insights zur Kundschaft einzelner Marken, spielt integrierte Media-Kampagnen an die passenden Zielgruppen aus und misst die Effekte auf den Abverkauf.verantwortet als Head of Customer Insights & Media das Business Development und Projektmanagement des Retail-Media-Geschäfts. Sie begann ihre Rewe-Karriere 2014 mit der Einführung der Payback-Karte und dem damit verbundenen Aufbau der Direktmarketing- und Insights-Vermarktung. 2019 übernahm sie zusätzlich die Weiterentwicklung des Retail-Media-Tech-Stack und des Produktportfolios. Ihr Ziel: datenbasierte, programmatische Media-Lösungen für Markenhersteller und Agenturen zu schaffen, die dazu den First-Party-Datenpool der Rewe Group nutzen.Eine andere Perspektive bringtin die Diskussion ein. Er gründete 2018 gemeinsam mit Marin Ivankovic die Berliner Agentur. Sie unterstützt Kunden wie Microsoft, Nike, Danone und viele weitere global im datengetriebenen Influencer Marketing und durch Social Analytics. Dabei spielen nicht zuletzt Aktivitäten im Social Commerce eine wichtige Rolle. Firtina machte bereits 2014 Furore: Gemeinsam mit Freunden gründete er das kalifornische Startup Kingii, das Airbags für den Einsatz im Wasser vermarktet. Mit CO2 gefüllte Ballons sorgen dafür, dass in Not geratene Schwimmende an die Wasseroberfläche gezogen und damit sichtbar werden. Firtina leitete die globalen Marketing- und Vertriebsaktivitäten und führte das Produkt in sechs internationalen Märkten ein.Die Diskussionsrunde mit Ahlers, Firtina, Jünger und Rynkiewicz wird von HORIZONT-Redakteurmoderiert.