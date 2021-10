, der die Social-Media-Redaktion der Tagesschau leitet, hat mehr als 50 Voll- und Teilzeitkräfte in seinem Team. Bei rund 3,4 Millionen Abonnenten auf Instagram und mehr als 964.000 Followern auf TikTok erscheint das mehr als angebracht, um die bis zu 30.000 Kommentare täglich zu managen. Ohne KI wäre das nicht möglich. Die Tagesschau investiert also nicht nur mit Nachdruck, sondern offenbar auch erfolgreich in die Akquise jüngerer Zuschauer."Unser Leitmotiv ist, dass wir Informationen in die Gesellschaft bringen wollen. Dazu müssen wir die Menschen auf den Kanälen ansprechen, auf denen sie sich primär aufhalten und das sind bei der jungen Zielgruppe eben TikTok & Co", so Weinhold.